Началось новое извержение вулкана Ключевской на Камчатке Новое извержение вулкана Ключевской началось на Камчатке

Москва17 авг Вести.На Камчатке началось новое извержение вулкана Ключевской. Об этом сообщила региональная группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Новое вершинное извержение вулкана Ключевской на Камчатке началось 15 августа 2026 г. Наблюдается фонтанирование лавы в кратере вулкана (свечение над вершиной в ночное время), повышенная фумарольная его активность говорится в Telegram-канале KVERT

Ученые обратили внимание, что аэрозольные шлейфы вулкана могут представлять опасность для местной авиации.