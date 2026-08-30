Вулкан Ключевской на Камчатке вновь выбросил пепел МЧС Камчатки: Ключевской вулкан выбросил пепел на 7 км

Москва30 авг Вести.Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 7 тысяч метров при высоте самого исполина 4750 метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в мессенджере МАХ.

Пепловый шлейф распространился в восточном — северо-восточном направлении от вулкана в сторону Берингова моря. На его пути населенные пункты отсутствуют отметили в пресс-службе

Если ветер изменится, возможно выпадение выпадение незначительного количества пепла в поселке Усть-Камчатск и селе Крутоберегово Усть-Камчатского округа, уточнили там.

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности: выбрасываемый им пепел может попасть в турбины воздушных судов и вывести их из строя.