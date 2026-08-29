Вулкан Ключевский на Камчатке выбросил пепел на высоту до 5,5 тысяч метров На Камчатке вулкан Ключевский выбросил столб пепла высотой 5,5 км

Москва29 авг Вести.На Камчатке вулкан Ключевский выбросил столб пепла, высота которого достигла 5,5 километров. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС России.

Днем 29 августа из вулкана Ключевского был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 5500 метров, при высоте самого исполина — 4750 метров говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Там добавили, что шлейф распространился в сторону Берингова моря, на территории Усть-Камчатского округа возможно незначительное выпадение пепла.

В районе вулкана действует "оранжевый" код авиационной опасности.