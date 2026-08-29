Москва29 авгВести.На Камчатке вулкан Ключевский выбросил столб пепла, высота которого достигла 5,5 километров. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС России.
Днем 29 августа из вулкана Ключевского был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 5500 метров, при высоте самого исполина — 4750 метровговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Там добавили, что шлейф распространился в сторону Берингова моря, на территории Усть-Камчатского округа возможно незначительное выпадение пепла.
В районе вулкана действует "оранжевый" код авиационной опасности.