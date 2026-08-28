Ключевской вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 км Извержение Ключевского вулкана на Камчатке продолжается

Москва28 авг Вести.На Камчатке продолжается извержение Ключевского вулкана. Пепловый выброс поднялся на высоту 5,5 километров над уровнем моря, а шлейф растянулся на 50 километров в восточном направлении. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT)​​​.

Столб пепла поднялся до 5,5 км над уровнем моря, и пепловый шлейф распространяется на восток от вулкана говорится в сообщении на официальном сайте KVERT

Специалисты отметили, что активность вулкана сохранялась в течение двух часов. Текущий выброс пепла представляет угрозу для полетов на низких высотах. В связи с этим для авиации установлен оранжевый код опасности.

Также спасатели МЧС рекомендуют туристам воздержаться от приближения к самому высокому вулкану Евразии.