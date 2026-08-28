Москва28 авгВести.На Камчатке продолжается извержение Ключевского вулкана. Пепловый выброс поднялся на высоту 5,5 километров над уровнем моря, а шлейф растянулся на 50 километров в восточном направлении. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Столб пепла поднялся до 5,5 км над уровнем моря, и пепловый шлейф распространяется на восток от вулканаговорится в сообщении на официальном сайте KVERT
Специалисты отметили, что активность вулкана сохранялась в течение двух часов. Текущий выброс пепла представляет угрозу для полетов на низких высотах. В связи с этим для авиации установлен оранжевый код опасности.
Также спасатели МЧС рекомендуют туристам воздержаться от приближения к самому высокому вулкану Евразии.