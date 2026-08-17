При извержении вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 7 км

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 7 км При извержении вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 7 км

Москва17 авг Вести.Вулкан Ключевской в Камчатском крае при извержении выбросил пепел на высоту до 7 тыс. м. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), 17 августа из вулкана Ключевского был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 7 000 м, при высоте самого исполина — 4750 м говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

В МЧС уточнили, что пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана в сторону Берингова моря. На его пути находятся поселки Усть-Камчатск и Ключи, а также село Крутоберегово Усть-Камчатского округа, где не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла.

Ранее группа KVERT сообщила о новом извержении вулкана Ключевской, которое началось 15 августа.