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МЧС: на Камчатке в нескольких населенных пунктах зафиксировано выпадение пепла В Камчатском крае зафиксировано выпадение пепла из-за извержения вулкана Шивелуч

Москва26 сен Вести.Утром 26 сентября на Камчатке в нескольких населенных пунктах зафиксировано выпадение пепла из-за извержения вулкана Шивелуч. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

В результате пеплового выброса было зафиксировано незначительное выпадение пепла в поселках Ключи и Козыревск (Усть-Камчатский округ), а также в посёлках Лазо и Таежный (Мильковский округ) отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

В ведомстве уточнили, что пепловый шлейф распространяется в западном направлении от вулкана, вглубь полуострова. На пути следования находятся населенные пункты Тигильского округа, где не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), вулкан Шивулуч выбросил столб пепла на высоту до 8600 метров.

Ранее сообщалось, что в поселке Ключи на Камчатке зафиксировано выпадение пепла.