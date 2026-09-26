Москва26 сен Вести.Инициативы, связанные с возобновлением переговоров по урегулированию на Украине, и другие предложения по-прежнему остаются на повестке дня, но после недавних шагов Киева Москва обдумает, какие ответные меры ей предпринять. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства констатировал, что ответные действия российских военных оказались для противника настолько ощутимыми и разрушительными, что в Киеве активно заговорили о перемирии по нескольким направлениям — энергетическому и воздушному, а также о снятии блокады Черноморского побережья.

Эти все действия, направленные на так называемое примирение, и предложение о возобновлении переговоров — да, они все на столе. Это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ сказал Путин

Президент подчеркнул, что все решения по этому направлению, включая возможный возврат к переговорному процессу, будут приниматься, исходя из интересов России.

Путин отметил, что в Киеве должны понять: нагнетание обстановки не приведет ни к чему хорошему и только ухудшит ситуацию для Украины. Россия, по словам главы государства, стала отвечать на каждое действие киевского режима, в том числе на удары по складам и попытки организовать морскую блокаду.

Президент РФ напомнил, что Москва была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов в Госдуму, однако в дни голосования киевский режим попытался нанести удары по Москве.