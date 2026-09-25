Авиакатастрофа в Конго унесла жизни 13 человек, включая генерал-лейтенанта Генеральный аудитор ВС ДР Конго погиб при крушении самолета

Москва25 сен Вести.Генеральный аудитор Вооруженных сил Демократической Республики Конго генерал-лейтенант Люсьен-Рене Ликулиа Бакуми погиб в результате авиакатастрофы. Об этом сообщила радиостанция Okapi.

На борту самолета Let L-410 находились 13 человек, преимущественно офицеры. По данным радиостанции, никто из них не выжил.

Воздушное судно Вооруженных сил Конго выполняло рейс из города Киквит в столицу страны Киншасу. В районе Кенге пилот сообщил о технических неполадках и предпринял попытку экстренной посадки. Однако самолет потерпел крушение в одном из районов города.

Отмечается, что на земле никто не пострадал.

Генеральный аудитор, чье звание является высшей юридической должностью в армии Конго и соответствует должности главного военного прокурора страны, находился в инспекционной поездке.

Ранее сообщалось, что в Мичигане потерпел крушение истребитель F-16. Летчику удалось катапультироваться, его госпитализировали.