Нацгвардия Техаса подтвердила крушение истребителя F-16 в штате Мичиган Нацгвардия Техаса подтвердила авиакатастрофу истребителя F-16 на севере Мичигана

Москва18 сен Вести.Военный департамент штата Техас подтвердил, что самолетом, потерпевшим крушение в Мичигане, был истребитель F-16 Fighting Falcon, который принадлежал Национальной гвардии ВВС Техаса.

О том, что вечером 17 сентября на севере штата Мичиган разбился военный самолет, сообщило региональное отделение телекомпании NBC. Подробности инцидента не раскрывались.

Истребитель F-16 Fighting Falcon… приписанный к 149-му истребительному авиакрылу на объединенной базе Сан-Антонио-Лэкленд, штат Техас, потерпел крушение сегодня во второй половине дня в районе города Траверс-Сити, штат Мичиган, во время выполнения планового учебного полета говорится в сообщении департамента

Летчику удалось катапультировался. Впоследствии он был госпитализирован, врачи оценивают его состояние как стабильное.

12 августа в Техасе произошло крушение военного вертолета AH-64 Apache, в результате которого погибли два члена экипажа.