Москва15 авгВести.Армия Соединенных Штатов сообщила о временной приостановке учебных полетов вертолетов AH-64 Apache после крушения одного из них.
Армейское командование уточнило, что полеты не возобновятся до появления более четкого понимания первопричин аварии.
Руководство армии распорядилось временно приостановить учебные полеты вертолетов AH-64 Apacheговорится в заявлении
Ранее вертолет AH-64 Apache разбился в Техасе. В результате крушения погибли два человека.
В июне в Калифорнии разбился стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress.