В США приостановили учебные полеты вертолетов Apache после крушения в Техасе

США временно отказались от учебных полетов на вертолетах Apache В США приостановили учебные полеты вертолетов Apache после крушения в Техасе

Москва15 авг Вести.Армия Соединенных Штатов сообщила о временной приостановке учебных полетов вертолетов AH-64 Apache после крушения одного из них.

Армейское командование уточнило, что полеты не возобновятся до появления более четкого понимания первопричин аварии.

Руководство армии распорядилось временно приостановить учебные полеты вертолетов AH-64 Apache говорится в заявлении

Ранее вертолет AH-64 Apache разбился в Техасе. В результате крушения погибли два человека.

В июне в Калифорнии разбился стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress.