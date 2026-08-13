Москва13 авг Вести.Вертолет AH-64 Apache Вооруженных сил (ВС) США разбился в штате Техас, сообщает пресс-центр Сухопутных войск США.

Боевой вертолет AH-64 Apache, дислоцированный на базе Форт-Худ, потерпел крушение в районе города Саладо отмечает пресс-центр

Сведения о жертвах пока не поступали. На месте происшествия работают представители неотложных служб и правоохранительных органов, а также военные спасатели.

Между тем 8 августа в окрестностях города Ричфилд (штат Юта, США) произошло крушение вертолета Sikorsky S-64, который задействовали в тушении природных пожаров. Находившиеся на борту двое человек погибли.