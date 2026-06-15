Москва15 июнВести.Cтратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress разбился в Калифорнии, сообщил телеканал NBC Los Angeles, со ссылкой на представителей авиабазы Эдвардс Военно-воздушных сил США.
Военные пока не раскрывают подробности инцидента.
Бомбардировщик B-52 Stratofortress разбился в понедельник вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в пустыне Мохаве, штат Калифорниясообщил телеканал
Ранее боевой вертолет США AH-64 Apache разбился в Ормузском проливе. Как утверждают американские СМИ, боевая машина была сбита иранским дроном-камикадзе.