Американский бомбардировщик B-52 разбился в Калифорнии В США разбился стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress

Москва15 июн Вести.Cтратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress разбился в Калифорнии, сообщил телеканал NBC Los Angeles, со ссылкой на представителей авиабазы Эдвардс Военно-воздушных сил США.

Военные пока не раскрывают подробности инцидента.

Бомбардировщик B-52 Stratofortress разбился в понедельник вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в пустыне Мохаве, штат Калифорния сообщил телеканал

Ранее боевой вертолет США AH-64 Apache разбился в Ормузском проливе. Как утверждают американские СМИ, боевая машина была сбита иранским дроном-камикадзе.