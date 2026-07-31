Fox News: на военной базе США в Калифорнии сгорел истребитель F-35

На военной базе США в Калифорнии сгорел истребитель F-35 Fox News: на военной базе США в Калифорнии сгорел истребитель F-35

Москва31 июл Вести.На военно-воздушной базе "Мирамар" в Калифорнии сгорел истребитель пятого поколения F-35. Об этом сообщает местное отделение телеканала Fox News.

Согласно имеющейся информации, инцидент случился около 10.00 по местному времени (20.00 мск). Представительство Корпуса морской пехоты США классифицировало событие как "несчастный случай с воздушным судном", произошедший на взлетно-посадочной полосе.

Кадры, сделанные с вертолета, демонстрируют полностью обугленный фюзеляж самолета и плотные клубы дыма над ним. Причины возгорания пока не раскрываются.

Отмечается, что стоимость одного такого истребителя может превышать 80 миллионов долларов.