На используемой США для ударов по Ирану авиабазе в Британии возник пожар Telegraph: на британской авиабазе Фэрфорд возник пожар

Москва26 апр Вести.На британской авиабазе ВВС Фэрфорд минувшей ночью вспыхнул пожар. Дым поднимался над складом продовольствия. У здания обвалилась крыша.

Эту авиабазу использовали экипажи американских стратегических бомбардировщиков при ударах по Ирану в качестве аэропорта подлета.

На использовавшейся ВВС США в войне против Ирана авиабазе вспыхнул пожар сообщает газета Telegraph

Издание добавляет, что на авиабазу было направлено несколько пожарных бригад. Данных о пострадавших и нанесенном самолетам ущерб нет.

Лондон заверяет, что американские самолеты используют базу британских ВВС только при "оборонных операциях". Возле авиабазы в Фэрфорде неоднократно проходили акции протеста против американской агрессии на Ближнем Востоке.

На авиабазе Фэрфорд размещаются 23 американских стратегических бомбардировщика - 15 самолетов B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress. Всего американская воздушная группировка на Ближнем Востоке насчитывает около 300 боевых самолетов. Американские самолеты-заправщики базируются в Израиле в аэропорту Бен-Гурион. Вашингтон перекинул на Ближний Восток с португальской авиабазы Лажеш на Азорских островах 12 истребителей F/A-18. Больше всего американских самолетов находится на авиабазе Муваффак Салти в Иордании. Здесь базируются истребители-бомбардировщики F-35A, F-15E, F-16, а также штурмовики A-10. Боевые американские самолеты также базируются на авиабазах Овда в Израиле, Принц Султан в Саудовской Аравии и трех авианосцах, которые находятся в Аравийском и Красном морях.