США вывели стратегические бомбардировщики B-52 с базы в Британии TWZ: бомбардировщики США B-52 Stratofortress покинули Британию

Москва2 июл Вести.Бомбардировщики Военно-воздушных сил (ВВС) США B-52 Stratofortress покинули авиабазу "Фэрфорд" в Британии, с которой вылетали для нанесения ударов по Ирану, сообщает издание The War Zone (TWZ).

Вашингтон вывел свои бомбардировщики на фоне того, что США и Иран все еще работают над мирным соглашением, отмечает издание.

Сегодня с авиабазы "Фэрфорд" в Британии вылетели бомбардировщики B-52 Stratofortress ВВС США сообщает TWZ

При этом вывод бомбардировщиков не помешает президенту США Дональду Трампу начать новую серию ударов по Ирану, заключает издание.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп обсуждал возможность возвращения к полномасштабной войне с Ираном, но решил пока придерживаться дипломатии для урегулировании конфликта.