FM: США начали выводить свои бомбардировщики с базы в Британии

На Западе заявили, что США начали выводить бомбардировщики с базы в Британии FM: США начали выводить свои бомбардировщики с базы в Британии

Москва25 июн Вести.ВВС США начали постепенно выводить свои бомбардировщики B-1B Lancer и B-52H Stratofortress с передовой авиабазы Фэрфорд в Великобритании. Об этом пишет британский портал Fairford Movements.

Уточняется, что Вашингтон перебрасывает самолеты для использования их в ходе военной операции против Ирана.

Так, по информации портала, по сравнению с концом прошлой недели на 25 июня количество бомбардировщиков на авиабазе сократилось с 24 до 18 самолетов. При этом не исключается, что на смену убывшим самолетам прибудут новые.

На сегодняшний день на базе Фэрфорд размещены 11 тяжелых бомбардировщиков B-1B Lancer и семь B-52H Stratofortress.

Ранее сообщалось, что США и Иран договорились создать канал связи для урегулирования спорных вопросов и снижения напряженности.