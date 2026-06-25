США и Иран создадут канал связи "для снижения напряженности" США и Иран договорились о создании канала связи, сообщил Вэнс

Москва25 июн Вести.США и Иран договорились создать канал связи для урегулирования спорных вопросов и снижения напряженности, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Одной из вещей, которых мы хотели добиться, был канал иранской стороны для снижения напряженности. И мы этого добились заявил Вэнс в интервью изданию UnHerd

Он уточнил, что речь идет о контактах между Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и Центральным командованием ВС США (CENTCOM). Как рассказал Вэнс, иранцы согласились "отправить кого-нибудь из КСИР в Доху, чтобы он встретился с кем-нибудь из CENTCOM", и таким образом Вашингтон и Тегеран планируют урегулировать многие спорные вопросы.

Вэнс также сообщил, что Вашингтон видит со стороны Тегерана желание фундаментально изменить отношения с США и миром. Он добавил, что иранская сторона делает иные заявления, чем ранее, однако следует еще понять, последуют ли за словами конкретные действия.

Ранее Вэнс сообщил, что США и Иран установили механизм контроля режима прекращения огня.