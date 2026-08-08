Вэнс: США добились определенного прогресса на переговорах с Ираном Вэнс сообщил, что США достигли прогресса на переговорах с Ираном

Москва8 авг Вести.Вашингтон добился определенного прогресса в переговорах с Тегераном, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

Они хотят, чтобы это завершилось. Вопрос в том, способна ли их система предоставить то, что необходимо, чтобы мы были довольны и посчитали, что получили от этого взаимодействия все, что нужно. Это еще предстоит понять, но я считаю, что мы добились определенного прогресса за последние несколько дней сказал Вэнс

По его словам, сейчас Соединенные Штаты сосредоточены на том, чтобы увеличить объемы нефти и газа, которые поступают через Ормузский пролив. Вэнс добавил, что Вашингтон также "пытается понять, готов ли [Тегеран] на долгосрочные изменения, которые были бы необходимы для улучшения отношений с Соединенными Штатами".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана может скоро завершится, подчеркнув, что лично вовлечен в переговоры с Исламской Республикой.