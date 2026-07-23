США задействовали дальний бомбардировщик B-1 для ударов по Ирану Axios: атаки самолетов B-1 в Иране означают расширение военной кампании США

Москва23 июл Вести.Американские войска задействовали дальний бомбардировщик B-1 для нанесения ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране. Использование этих самолетов ознаменовало значительную эскалацию и расширение военной кампании США, пишет Axios.

По данным портала, это был первый боевой вылет B-1 с момента возобновления боевых действий на Ближнем Востоке 12 дней назад.

Использование бомбардировщиков B-1, способных нести два десятка 900-килограммовых бомб или десятки крылатых ракет, стало сигналом к значительной эскалации и расширению военной кампании США говорится в публикации

Авторы статьи также отметили, что бомбардировщик B-1 способен летать со скоростью, которая превышает скорость звука. Он также может передвигаться на малых высотах и нести самую большую бомбовую нагрузку среди всех типов подобных самолетов.

Центральное командование США (CENTCOM) в своем заявлении не упомянуло применение B-1 в ходе новой волны ударов по Ирану на этой неделе. Вылет бомбардировщика с авиабазы в Великобритании был замечен на онлайн-сервисах отслеживания самолетов.

США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Иран назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей и начал наносить ответные удары по американским базам, расположенным на Ближнем Востоке.