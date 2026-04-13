Москва13 апр Вести.Американский самолет-дозаправщик KC-135 Stratotanker, получивший многочисленные повреждения корпуса, вероятно, от осколков во время конфликта на Ближнем Востоке, прибыл на британскую авиабазу Милденхолл. Фотографии воздушного судна с многочисленными заплатками опубликовал фотограф Эндрю Маккелви.

Самолет входит в состав ВВС Национальной гвардии штата Огайо. Отмечается, что инцидент, приведший к повреждению, мог произойти во время боевых действий, начавшихся 28 февраля, когда США и Израиль наносили удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Информации о погибших или пострадавших в результате ударов в Иране от этого конкретного инцидента не поступало, однако сообщалось о разрушениях и гибели гражданских лиц в ходе самих атак.