Самолет F-35 ВВС США подал сигнал бедствия над ОАЭ Американский истребитель F-35 подал сигнал бедствия, находясь над ОАЭ

Москва12 июн Вести.Американский истребитель F-35, пролетая над Объединенными Арабскими Эмиратами, передал сигнал бедствия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Самолет приземлился на авиабазе Аль-Дафра в Абу-Даби.

Истребитель, как отмечается, подал сигнал бедствия "код 7700", что означает общую аварийную ситуацию на борту. Обычно он указывает на техническую неисправность, пожар, нехватку топлива или другую экстренную проблему.

Ранее военный вертолет США Apache разбился близ Ормузского пролива на Ближнем Востоке. Телеканал CNN сообщил, что воздушное судно было уничтожено иранским беспилотником-камикадзе.