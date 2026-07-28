Москва28 июл Вести.Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения, который 23 июля по неизвестной причине подал сигнал об аварийной ситуации, вновь появился в небе над Персидским заливом.

Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

Самолет Boeing E-3B Sentry замечен в районе Персидского залива, где движется по круговой траектории на высоте около 8,5 километра — это тот самый борт, который в минувший четверг, 23 июля, подал аварийный сигнал во время полета заявил собеседник агентства

Тогда Boeing совершил посадку на одной из военных баз США в регионе, и процедура прошла штатно. Экипаж самолета передал код 7700, который указывает на возникновение аварийной ситуации: технического сбоя, пожара на борту, нехватки топлива или других экстренных обстоятельств. Подробности происшествия не уточнялись.

В понедельник, 26 июля, этот же Boeing E-3B Sentry вновь совершил полет над акваторией Персидского залива. В этот раз – без происшествий. Самолет вылетел и приземлился на территории Саудовской Аравии. После этого в течение нескольких дней самолет не появлялся в воздушном пространстве.

Данный борт был принят на вооружение ВВС США в 1980 году, и к настоящему моменту находится в эксплуатации уже 46 лет заметил источник

Самолеты названного типа способны обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров.

Собеседник агентства сообщил, что над нейтральными водами Персидского залива находится американский военно-транспортный самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker. Он движется по круговой траектории вблизи границы воздушного пространства, контролируемого иранскими диспетчерами.