Москва10 маяВести.Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II подал сигнал 7700, обозначающий аварийную ситуацию на борту, в воздушном пространстве у Аравийского полуострова. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24 .
Самолет с регистрационным номером 13-5067 поднялся в воздух около 11.04 мск и вскоре подал аварийный сигнал.
В настоящий момент истребитель находится над Объединенными Арабскими Эмиратами на высоте около 3 тысяч метров и движется на юго-запад.
По информации сервиса, самолет пролетал над Оманским заливом и территорией Омана.
Пункт вылета, место назначения и причины подачи сигнала пока неизвестны.
Ранее в МИД Ирана заявили, что расположение американских военных баз в ОАЭ угрожает региональной безопасности.