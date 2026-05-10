Истребитель F-35 сообщил о чрезвычайной ситуации в небе над ОАЭ и Оманом

Москва10 мая Вести.Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II подал сигнал 7700, обозначающий аварийную ситуацию на борту, в воздушном пространстве у Аравийского полуострова. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24 .

Самолет с регистрационным номером 13-5067 поднялся в воздух около 11.04 мск и вскоре подал аварийный сигнал.

В настоящий момент истребитель находится над Объединенными Арабскими Эмиратами на высоте около 3 тысяч метров и движется на юго-запад.

По информации сервиса, самолет пролетал над Оманским заливом и территорией Омана.

Пункт вылета, место назначения и причины подачи сигнала пока неизвестны.

Ранее в МИД Ирана заявили, что расположение американских военных баз в ОАЭ угрожает региональной безопасности.