Москва17 маяВести.На авиационном шоу на авиабазе Маунтин-Хоум в американском штате Айдахо произошло столкновение двух истребителей в воздухе. После удара самолеты взорвались, сообщает газета Idaho Statesman.
По данным издания, все четыре пилота успели катапультироваться и выжили. Обстоятельства инцидента и причины столкновения уточняются.
Ранее сообщалось, что американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II подал сигнал 7700, обозначающий аварийную ситуацию на борту, в воздушном пространстве у Аравийского полуострова.