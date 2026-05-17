Два истребителя столкнулись на авиашоу в Айдахо, пилоты выжили

Москва17 мая Вести.На авиационном шоу на авиабазе Маунтин-Хоум в американском штате Айдахо произошло столкновение двух истребителей в воздухе. После удара самолеты взорвались, сообщает газета Idaho Statesman.

По данным издания, все четыре пилота успели катапультироваться и выжили. Обстоятельства инцидента и причины столкновения уточняются.

Ранее сообщалось, что американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II подал сигнал 7700, обозначающий аварийную ситуацию на борту, в воздушном пространстве у Аравийского полуострова.