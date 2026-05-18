Экипаж столкнувшихся в Айдахо истребителей находится в стабильном состоянии Члены экипажей столкнувшихся в США истребителей находятся в стабильном состоянии

Москва18 мая Вести.Члены экипажей двух истребителей, столкнувшихся в воскресенье в районе авиабазы ВВС США Маунтин‑Хоум в Айдахо, находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба базы, ее сообщение передает ТАСС.

Отмечается, что пожар на месте крушения локализован.

Ранее сообщалось, что на авиационном шоу на авиабазе Маунтин-Хоум в американском штате Айдахо произошло столкновение двух истребителей в воздухе. После удара самолеты взорвались. Все четыре пилота успели катапультироваться и выжили.

Между тем 10 мая сообщалось, что американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II подал сигнал 7700, обозначающий аварийную ситуацию на борту, в воздушном пространстве у Аравийского полуострова.