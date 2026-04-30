Москва30 апрВести.На борту американского эскадренного миноносца USS Higgins произошло крупное возгорание в зоне Индо-Тихоокеанского командования США.
Об этом сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на заявление американского чиновника.
В материале указывается, что судно, оснащенное управляемыми ракетами, является опорой передового присутствия ВМС США в Азии.
Из-за пожара на эсминце повредилось электроснабжение и двигательная установка.
Причины ЧП выясняются. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по эсминцу ВМС США в Индийском океане.