Десантный корабль ВМС США сломался в критический момент конфликта с Ираном Newsmax: десантный корабль ВМС США сломался в начале конфликта с Ираном

Москва10 июл Вести.Американский десантный корабль USS Boxer сломался из-за проблем с двигателем в первые недели конфликта с Ираном. Об этом сообщил телеканал Newsmax со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

Корабль и тысячи морских пехотинцев на его борту, как отмечается, были вынуждены ждать ремонта на совместной базе США и Великобритании на атолле Диего-Гарсия в Индийском океане.

Главный циркуляционный насос охлаждения двигателя вышел из строя и нуждался в замене в момент перехода корабля на Ближний Восток говорится в материале

Сейчас USS Boxer задействован в операциях против Исламской Республики на Ближнем Востоке на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует.

Ранее телеканал PressTV заявил, что эсминцы ВМС США USS Michael Murphy и USS Frank E. Petersen Jr. чуть не были потоплены при попытке пройти через Ормузский пролив.

Между тем телеканал CBS News сообщил о крупном возгорании на борту американского эскадренного миноносца USS Higgins. Отмечалось, что судно является опорой передового присутствия ВМС США в Азии.