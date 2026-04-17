Моряки с отправленных к Ирану кораблей США жалуются на нехватку еды USA Today: у экипажей авианосцев Tripoli и Lincoln заканчивается провизия

Москва17 апр Вести.На американских авианосцах Tripoli и Abraham Lincoln, отправленных в район Ближнего Востока в ходе конфликта вокруг Ирана, возникли серьезные проблемы с продовольственным снабжением. На кораблях заканчиваются запасы еды, а пополнить их затруднительно из‑за сбоев в логистике, сообщает USA Today со ссылкой на источники.

Еда безвкусная, ее катастрофически мало, и они (экипаж. - Прим. ред.) постоянно голодны. Это просто разбивает сердце сказала пастор церкви в Шепердстауне Карен Эрскин-Валентайн, откликнувшаяся на просьбы о помощи морякам

Неназванный морской пехотинец рассказал газете, что военнослужащие питаются нерегулярно и вынуждены делить имеющуюся еду поровну, если кому‑то достается больше, чем остальным. Он заявил, что при таком положении дел боевой дух личного состава находится на рекордно низком уровне.

Газета также напомнила, что с апреля доставка почтовых и грузовых отправлений в район Ближнего Востока приостановлена на неопределенный срок. Уже отправленные посылки застряли в пути, и пока непонятно, когда они смогут быть доставлены адресатам.

Ранее сообщалось, что на американском авианосце USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) произошел пожар во время планового техобслуживания на военно-морской верфи в Норфолке (штат Вирджиния). Инцидент случился 14 апреля, возгорание заметили члены экипажа и сотрудники верфи, после чего огонь удалось оперативно локализовать и потушить.