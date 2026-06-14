Москва14 июнВести.В американском штате Вашингтон разбился истребитель F/A-18 Hornet, пилот успел катапультироваться и был госпитализирован.
Инцидент произошел в субботу в округе Якима, рядом с озером Римрок, сообщают местные каналы Fox News и KOMO News. Причины крушения, а также состояние пилота пока не уточняются.
Падение воздушного судна спровоцировало лесной пожар. Власти начали эвакуацию отдыхающих из прибрежной зоны озера, перекрыв некоторые дороги. В тушении огня задействованы пожарные расчеты и вертолеты.
Ранее на востоке штата Миссисипи в авиакатастрофу попал военный учебный самолет, оба пилота катапультировались.