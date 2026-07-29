Москва29 июл Вести.Воздушные силы Украины сообщили о крушении истребителя F-16. Как утверждают военные, на борту самолета произошла нештатная ситуация.

Пилот истребителя успел катапультироваться – его уже нашли и доставили в медицинское учреждение. На месте падения F-16 работают эксперты. Данных о жертвах и разрушениях на земле нет.

Сообщаем, что 29 июля 2026 была потеряна связь с истребителем F-16 воздушных сил вооруженных сил Украины. На одном из направлений фронта пилот выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей пишут воздушные силы в своем Telegram-канале

В мае пророссийское николаевское подполье сообщало, что один из украинских F-16 был сбит над Сумской областью. Как рассказывали очевидцы, в истребитель попала ракета, которая буквально разорвала самолет пополам. Обломки F-16 упали в районе города Кролевец.