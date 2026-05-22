Москва22 мая Вести.Уничтожение самолета F-16 российским истребителем Су-35 в Сумской области стало поворотным событием в украинском конфликте. Об этом пишет Sohu.

Как следует из материала, потеря F-16 для вооруженных сил Украины (ВСУ) стала тяжелым ударом по украинским военно-воздушным силам. По информации портала, в настоящий момент на вооружении ВСУ находятся около 30 F-16. При этом, как подчеркивается, их эксплуатация затруднена в связи с дефицитом запчастей и слабой подготовкой личного состава.

Сбитие F-16 истребителем Су-35 - это поворотное событие в российско-украинском конфликте, а также новая веха в истории современных воздушных боев. Это наглядная демонстрация эффективности российских авиационных ракет большой дальности говорится в публикации

Sohu также пишет, что Воздушно-космические силы России (ВКС) в сравнении с украинскими ВВС обладают численным и качественным превосходством.

О сбитии F-16 в небе над Сумской областью ранее сообщили в подполье.