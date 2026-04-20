"СВ": РФ нанесла удар авиабомбами по командному пункту ВСУ в Сумской области

Москва20 апр Вести.Российская авиация нанесла удар фугасными авиабомбами по военным ВСУ рядом с селом Малая Рыбица в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

По его информации, российская разведка раскрыла местоположение командного пункта 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Малой Рыбицы. После чего по нему российскими силами был нанесен авиаудар.

Личный состав противника в прямом смысле слова был похоронен заживо под завалами собственных позиций говорится в публикации

Ранее военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщил, что российские расчеты ТОС "Солнцепек" ударили по пунктам временной дислокации ВСУ на краснолиманском направлении.