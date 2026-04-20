Поддубный сообщил о работе российских "Солнцепеков" на двух направлениях фронта

Москва20 апр Вести.Расчеты российских тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" отработали по позициям противника на краснолиманском направлении и в Запорожской области. Кадры работы расчетов показал военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

На кадрах показана ночная работа 176-го отряда войск РХБЗ специального назначения 25-й армии группировки войск "Запад".

Расчеты тяжелых огнеметных систем эффективно выжигают позиции боевиков, стоящие на пути наших штурмовых групп. … [Расчеты] щедро насыпали термобарами по ПВД (пункт временной дислокации – прим. ред.) противника на краснолиманском направлении. На другом участке фронта – в Запорожской области, боевиков жгут парни "Востока". В обоих случаях были уничтожены укрепленные долговременные опорные пункты и позиции с бронетехникой и живой силой украинских формирований написал Поддубный в MAX

Ранее сообщалось, что в Запорожье бойцы 38-й бригады группировки войск "Восток" при поддержке БПЛА лишили врага возможности маневрировать и безопасно отступить, что создало условия для дальнейшего продвижения на запорожском направлении.