Москва19 апрВести.Российский истребитель атаковал два самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Сумской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, ракета запущена с территории Курской области.

Наш истребитель атаковал два украинских тактических самолета

говорится в публикации

Лебедев уточнил, что один из вражеских самолетов удалось подбить, он "дымит".

В марте Минобороны РФ сообщало о сбитом истребителе Су-27 ВСУ.