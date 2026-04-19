Российский истребитель атаковал из Курской области два самолета ВСУ

Москва19 апр Вести.Российский истребитель атаковал два самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Сумской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, ракета запущена с территории Курской области.

Наш истребитель атаковал два украинских тактических самолета говорится в публикации

Лебедев уточнил, что один из вражеских самолетов удалось подбить, он "дымит".

В марте Минобороны РФ сообщало о сбитом истребителе Су-27 ВСУ.