Москва19 апрВести.Российский истребитель атаковал два самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Сумской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.
По его словам, ракета запущена с территории Курской области.
Наш истребитель атаковал два украинских тактических самолетаговорится в публикации
Лебедев уточнил, что один из вражеских самолетов удалось подбить, он "дымит".
В марте Минобороны РФ сообщало о сбитом истребителе Су-27 ВСУ.