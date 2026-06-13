Самолет ВВС Индии Ан-32 разбился при заходе на посадку

Военный самолет Ан-32 потерпел крушение на северо-востоке Индии Самолет ВВС Индии Ан-32 разбился при заходе на посадку

Москва13 июн Вести.Военно-воздушные силы Индии сообщили о крушении самолета Ан-32 во время посадки в городе Джорхат в штате Ассам на северо-востоке страны.

Согласно официальному заявлению в социальной сети X​​​, инцидент произошел в субботу при посадке.

Для установления причин аварии назначена специальная комиссия.

По данным телеканала NDTV, после падения на территории авиабазы в Джорхате самолет загорелся. На месте работают экстренные службы.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. Официальные данные о состоянии экипажа и возможных последствиях инцидента пока не опубликованы.