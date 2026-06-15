На месте падения Ту-22М3 локализовали пожар на 400 "квадратах" Губернатор Кобзев: на месте падения самолета работают пожарные подразделения

Москва15 июн Вести.В Иркутской области в результате падения сверхзвукового самолета произошел пожар, общая площадь которого составила 400 квадратных метров. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев.

Он отметил, что на месте возгорания в Боханском районе работают пожарные подразделения.

На данный момент пожар локализован на площади 400 кв. м. написал губернатор области в своем канале в MAX

Кроме того, все четыре члена экипажа, находившиеся в потерпевшем крушении самолете, доставляются в больницу.

Минобороны незадолго до этого также сообщило, что падение произошло в момент захода бомбардировщика на посадку. Происшествие случилось в конечной стадии учебно-тренировочного полета.