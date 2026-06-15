Москва15 июнВести.В Иркутской области в результате падения сверхзвукового самолета произошел пожар, общая площадь которого составила 400 квадратных метров. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев.
Он отметил, что на месте возгорания в Боханском районе работают пожарные подразделения.
На данный момент пожар локализован на площади 400 кв. м.написал губернатор области в своем канале в MAX
Кроме того, все четыре члена экипажа, находившиеся в потерпевшем крушении самолете, доставляются в больницу.
Минобороны незадолго до этого также сообщило, что падение произошло в момент захода бомбардировщика на посадку. Происшествие случилось в конечной стадии учебно-тренировочного полета.