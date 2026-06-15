Москва15 июнВести.Министерство обороны РФ сообщило об отсутствии жертв во время падения сверхзвукового самолета Ту-22М3 в Иркутской области. Об этом говорится в сообщении ТАСС.
По информации Минобороны, крушение случилось в момент захода самолета на посадку после планового учебно-тренировочного полета.
При заходе на посадку произошла авария самолета Ту-22М3, экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нетсказано в заявлении МО РФ
Кроме того, также отмечается отсутствие, что нет и разрушений на земле.
Согласно информации Mash, предварительной причиной падения самолета стал отказ двигателей.