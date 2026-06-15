Москва15 июнВести.Названа предварительная причина крушения сверхзвукового самолета Ту-22М3 в Иркутской области. Ей называется отказ двигателей, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.
В понедельник, 15 июня, в Боханском районе произошло падение бомбардировщика. Члены экипажа успели катапультироваться и остались живы.
Предварительно, причина крушения – отказ двигателейнаписал глава Приангарья в своем канале в MAX
Самолет рухнул в поле вблизи села Каменка. На месте происшествия возник пожар, площадь которого составила 400 квадратных метров. Он был локализован.
Разрушений в результате случившегося нет.