Москва15 июнВести.Члены экипажа рухнувшего бомбардировщика Ту22-М3 доставлены в больницу. Их жизням ничего не угрожает, о чем сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Он рассказал о состоянии каждого из них.
По предварительным данным от медиков, состояние троих членов экипажа легкой степени тяжести, одного – среднетяжелое. Их жизни ничего не угрожаетнаписал он в MAX
В настоящее время все четверо проходят обследования.
Кроме того, также Кобзев отметил, что предварительно, как и сообщалось ранее, причиной крушения стал отказ двигателей.