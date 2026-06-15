Экипаж рухнувшего Ту-22М3 доставлен в больницу, угрозы жизням нет

Жизни членов экипажа Ту-22М3 ничего не угрожает, они доставлены в больницу Экипаж рухнувшего Ту-22М3 доставлен в больницу, угрозы жизням нет

Москва15 июн Вести.Члены экипажа рухнувшего бомбардировщика Ту22-М3 доставлены в больницу. Их жизням ничего не угрожает, о чем сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Он рассказал о состоянии каждого из них.

По предварительным данным от медиков, состояние троих членов экипажа легкой степени тяжести, одного – среднетяжелое. Их жизни ничего не угрожает написал он в MAX

В настоящее время все четверо проходят обследования.

Кроме того, также Кобзев отметил, что предварительно, как и сообщалось ранее, причиной крушения стал отказ двигателей.