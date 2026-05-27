Пилот самолета, упавшего под Красноярском, находится в сознании

Пилот самолета, упавшего под Красноярском, находится в сознании

Москва27 мая Вести.Пилот легкомоторного самолета "Аэропракт-22", совершившего жесткую посадку под Красноярском, отключен от ИВЛ. Об этом РИА Новости сообщили в Минздраве региона.

Мужчина находится в сознании.

Пилот, получивший наиболее тяжелые травмы, находится в отделении реанимации, его состояние тяжелое, стабильное, без отрицательной динамики, он переведен с ИВЛ на самостоятельное дыхание, в сознании сказала собеседница агентства

Второй пострадавший находится в состоянии средней тяжести и проходит лечение в отделении нейрохирургии.

Воздушное судно выполняло плановые авиационные работы с целью выявления возгораний на территории региона. 25 мая самолет совершило жесткую посадку вблизи поселка Осиновый Мыс Богучанского района Красноярского края. На борту находились два человека​​​, их госпитализировали в Красноярскую краевую больницу.

В пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России сообщали о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.