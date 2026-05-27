Москва27 маяВести.Пилот легкомоторного самолета "Аэропракт-22", совершившего жесткую посадку под Красноярском, отключен от ИВЛ. Об этом РИА Новости сообщили в Минздраве региона.
Мужчина находится в сознании.
Пилот, получивший наиболее тяжелые травмы, находится в отделении реанимации, его состояние тяжелое, стабильное, без отрицательной динамики, он переведен с ИВЛ на самостоятельное дыхание, в сознаниисказала собеседница агентства
Второй пострадавший находится в состоянии средней тяжести и проходит лечение в отделении нейрохирургии.
Воздушное судно выполняло плановые авиационные работы с целью выявления возгораний на территории региона. 25 мая самолет совершило жесткую посадку вблизи поселка Осиновый Мыс Богучанского района Красноярского края. На борту находились два человека, их госпитализировали в Красноярскую краевую больницу.
В пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России сообщали о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.