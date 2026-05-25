На разбившемся в Красноярском крае самолете были сотрудники лесопожарного центра

Москва25 мая Вести.На борту самолета, совершившего жесткую посадку в Красноярском крае, находились сотрудники лесопожарного центра. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет "Аэропракт-22" сел вблизи поселка Осиновый Мыс в Богучанском районе утром 25 мая.

На борту были наши сотрудники сообщили агентству в региональном Лесопожарном центре

Ранее сообщалось о двух пострадавших. По предварительным данным, судно выполняло плановые авиационные работы с целью выявления возгораний на территории региона.

По факту авиаинцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В качестве основных версий произошедшего рассматриваются две - техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна.