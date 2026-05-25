Москва25 маяВести.На борту самолета, совершившего жесткую посадку в Красноярском крае, находились сотрудники лесопожарного центра. Об этом сообщает ТАСС.
Самолет "Аэропракт-22" сел вблизи поселка Осиновый Мыс в Богучанском районе утром 25 мая.
На борту были наши сотрудникисообщили агентству в региональном Лесопожарном центре
Ранее сообщалось о двух пострадавших. По предварительным данным, судно выполняло плановые авиационные работы с целью выявления возгораний на территории региона.
По факту авиаинцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В качестве основных версий произошедшего рассматриваются две - техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна.