При падении самолета под Омском погибли командир и летчик-наблюдатель

Стали известны личности погибших при падении самолета "Аэропракт-22" под Омском При падении самолета под Омском погибли командир и летчик-наблюдатель

Москва6 мая Вести.При крушении легкомоторного самолета "Аэропракт-22" возле деревни Кошкарево Омской области погибли 25-летний командир судна и 45-летний летчик-наблюдатель, сообщает Telegram-канал 112.

ЧП произошло 6 мая при выполнении авиационных работ. Борт принадлежит компании "Авиабаза".

Погибли 25-летний командир Михаил В. и 45-летний летчик Алексей А. говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что причиной крушения мог стать открывшийся капот двигателя. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.