В Омской области разбился легкомоторный самолет "Аэропракт А-22" Прокуратура: легкомоторный самолет упал в Омской области

Москва6 мая Вести.Возле деревни Кошкарево в Омской области при выполнении авиационных работ упал легкомоторный самолет "Аэропракт А-22". Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Судно эксплуатирует ООО "Авиабаза", инцидент произошел около 13 часов по местному времени.

По предварительным данным, сегодня около 13 часов местного времени вблизи деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района Омской области воздушное судно Аэропракт-22, эксплуатируемое ООО "Авиабаза", совершило падение при выполнении авиационных работ. говорится в сообщении

На место происшествия выехал исполняющий обязанности Омского транспортного прокурора Айдар Альмухамедов. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.