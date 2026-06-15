Москва15 июнВести.Членов экипажа потерпевшего крушение сверхзвукового самолета Ту-22М3 обнаружили жители села Каменка Иркутской области, вблизи которого и произошло падение. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Происшествие случилось в Боханском районе.
По предварительной информации, экипаж успел катапультироваться. Их нашли местные, живыминаписал глава области в своем канале в MAX
Он также подчеркнул, что жертв и разрушений в результате крушения самолета нет. В настоящее время с экипажем работают врачи. В случае необходимости их готовы отвезти в областной центр.
На место происшествия также выдвинулись оперативные службы.
Ранее Минобороны РФ отметило, что падение Ту-22М3 произошло при заходе на посадку во время учебно-тренировочного полета.