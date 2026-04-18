Эвакуированные из роддома в Новокуйбышевске женщины и дети чувствуют себя хорошо

Москва18 апр Вести.Состояние женщин и детей, эвакуированных из роддома в Новокуйбышевске Самарской области после падения рядом с медучреждением беспилотника, оценивается как удовлетворительное, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Орлов. Видео с его комментарием разместил в мессенджере MAX губернатор области Вячеслав Федорищев.

Состояние всех женщин удовлетворительное, и детишки, которых перевели, тоже все находятся в удовлетворительном состоянии рассказал Орлов

Он уточнил, что все пациенты родильного и гинекологического отделений роддома переведены в городскую больницу. С ними работают врачи и психологи.

В результате падения беспилотника никто из людей не пострадал. В здании роддом выбиты стекла, автомобили скорой помощи получили повреждения.

Как заявил Федорищев, ущерб будет возмещен за счет средств региона, восстановление начнется незамедлительно. Губернатор также опубликовал кадры последствий атаки.