Губернатор Федорищев опроверг связь пожара на заводе с прилетом БПЛА

Москва15 апр Вести.Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал информацию о попадании беспилотного летательного аппарата по заводу в Самарской области.

Как следует из сообщения, опубликованного главой региона в мессенджере MAX, данные о попадании БПЛА не соответствуют действительности.

В социальных сетях распространяется информация о прилете БПЛА на один из заводов Самарской области. Информация не соответствует действительности говорится в заявлении

Руководитель субъекта пояснил, что на территории промышленного предприятия произошло возгорание. Пожар вспыхнул в одном из помещений и уже ликвидирован.

В результате инцидента никто не пострадал, сбоев в работе предприятия нет.