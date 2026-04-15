Москва15 апрВести.Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал информацию о попадании беспилотного летательного аппарата по заводу в Самарской области.
Как следует из сообщения, опубликованного главой региона в мессенджере MAX, данные о попадании БПЛА не соответствуют действительности.
В социальных сетях распространяется информация о прилете БПЛА на один из заводов Самарской области. Информация не соответствует действительностиговорится в заявлении
Руководитель субъекта пояснил, что на территории промышленного предприятия произошло возгорание. Пожар вспыхнул в одном из помещений и уже ликвидирован.
В результате инцидента никто не пострадал, сбоев в работе предприятия нет.