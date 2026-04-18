Опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на роддом в Новокуйбышевске

Москва18 апр Вести.Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опубликовал кадры последствий атаки БПЛА на родильный дом в Новокуйбышевске. Вооруженные формирования Украины пытались нанести удар по учреждению, в котором находились младенцы, роженицы, пациентки отделения гинекологии и сотрудники.

Враг сегодня утром совершил бесчеловечную атаку. ВСУ пытались нанести удар по родильному дому в Новокуйбышевске написал Вячеслав Федорищев в мессенджере MAX

Прилет произошел в непосредственной близости от здания роддома. Медики сработали четко: пациенток и малышей оперативно перевели в соседние медицинские учреждения. За женщинами наблюдают врачи и психологи.

Для координации работ создан оперативный штаб, специалисты уже подсчитывают урон. Выбиты окна, пострадали машины скорой помощи.

Восстановление начнут, как только отменят режим опасности БПЛА. Финансирование выделят из регионального бюджета.