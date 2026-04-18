Стекла родильного дома в Новокуйбышевске выбиты при атаке БПЛА ВСУ

Москва18 апр Вести.В результате беспилотной атаки в Самарской области оказалось повреждено здание роддома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в MAX.

По его данным, дрон ВСУ атаковал Новокуйбышевск и упал рядом с медицинским учреждением.

Зафиксировано падение беспилотника в непосредственной близости от родильного дома в Новокуйбышевске. В здании выбиты стекла говорится в сообщении

Пострадавших нет. Детей и пациенток перевели в соседнее учреждение. Режим угрозы в городе сохраняется.