Москва18 апрВести.В результате беспилотной атаки в Самарской области оказалось повреждено здание роддома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в MAX.
По его данным, дрон ВСУ атаковал Новокуйбышевск и упал рядом с медицинским учреждением.
Зафиксировано падение беспилотника в непосредственной близости от родильного дома в Новокуйбышевске. В здании выбиты стеклаговорится в сообщении
Пострадавших нет. Детей и пациенток перевели в соседнее учреждение. Режим угрозы в городе сохраняется.