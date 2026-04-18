Пациентки и дети эвакуированы из роддома в Новокуйбышевске после атаки БПЛА

Москва18 апр Вести.Из родильного дома, поврежденного в результате атаки БПЛА ВСУ, эвакуировали пациенток и детей. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в MAX.

По его данным, всех женщин сопровождают врачи и психологи.

Весь коллектив проявил себя профессионально и слаженно, пациентки и новорожденные были оперативно эвакуированы в соседние медучреждения пишет Федорищев

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ упал рядом с роддомом, из-за чего в здании оказались выбиты стекла. Также были повреждены стоящие поблизости машины скорой помощи.