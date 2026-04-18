Москва18 апрВести.Из родильного дома, поврежденного в результате атаки БПЛА ВСУ, эвакуировали пациенток и детей. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в MAX.
По его данным, всех женщин сопровождают врачи и психологи.
Весь коллектив проявил себя профессионально и слаженно, пациентки и новорожденные были оперативно эвакуированы в соседние медучрежденияпишет Федорищев
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ упал рядом с роддомом, из-за чего в здании оказались выбиты стекла. Также были повреждены стоящие поблизости машины скорой помощи.