Москва9 маяВести.В Бурятии выясняют обстоятельства аварийной посадки самолета Ан-2, проводившего мониторинг лесных пожаров, на грунтовую дорогу в Еравинском районе. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР и Восточно-ЧСибирской трансопртной прокуратуре.
Инцидент произошел около 16.00 (11.00 мск) при выполнении работ по авиалесоохране. Борт по техническим причинам совершил аварийную посадку на грунтовую дорогу между селом Сосново-Озерское и заводом ГОК Озерный.
Борт благополучно осуществил посадку, пострадавших нетговорится в сообщении СК
Организована доследствепнная проверка о возможном нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Прокуратура в свою очередь проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов.