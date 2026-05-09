Ан-2 совершил аварийную посадку на грунтовую дорогу в Бурятии

Москва9 мая Вести.В Бурятии выясняют обстоятельства аварийной посадки самолета Ан-2, проводившего мониторинг лесных пожаров, на грунтовую дорогу в Еравинском районе. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР и Восточно-ЧСибирской трансопртной прокуратуре.

Инцидент произошел около 16.00 (11.00 мск) при выполнении работ по авиалесоохране. Борт по техническим причинам совершил аварийную посадку на грунтовую дорогу между селом Сосново-Озерское и заводом ГОК Озерный.

Борт благополучно осуществил посадку, пострадавших нет говорится в сообщении СК

Организована доследствепнная проверка о возможном нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Прокуратура в свою очередь проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов.